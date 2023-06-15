香港明報報導，恒生指數成分股中，46檔漲，27檔下跌，7檔持平。申洲國際漲8.95％，半日收報77.9港幣，是漲幅最大的成分股。領展跌2.35％，半日收報45.65港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，20檔漲，8檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是閱文，半日收報37.3港幣，漲4.04％。跌幅最大的是蔚來，半日收報70.1港幣，跌1.54％。
恒生指數15日半日上漲160點，漲幅為0.83％，報19,569點，大盤成交金額525億港幣。國企指數上漲88點，漲幅為1.35％，半日收報6,665點。恒生科技指數半日收報4,126點，上漲1.82％。騰訊、阿里巴巴、美團貢獻恒指較多。友邦、建行、工行拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，46檔漲，27檔下跌，7檔持平。申洲國際漲8.95％，半日收報77.9港幣，是漲幅最大的成分股。領展跌2.35％，半日收報45.65港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，20檔漲，8檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是閱文，半日收報37.3港幣，漲4.04％。跌幅最大的是蔚來，半日收報70.1港幣，跌1.54％。
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