香港明報報導，恒生指數成分股中，46檔漲，27檔下跌，7檔持平。申洲國際漲8.95％，半日收報77.9港幣，是漲幅最大的成分股。領展跌2.35％，半日收報45.65港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股，20檔漲，8檔下跌，2檔持平。漲幅最大的是閱文，半日收報37.3港幣，漲4.04％。跌幅最大的是蔚來，半日收報70.1港幣，跌1.54％。