燦星旅（2719）去年每股虧損1.16元，15日股東常會除了承認111年度4,459萬元的虧損撥補，也通過將總公司從新北市遷移至台南健康路，燦星旅股東會也改選2席獨立董事，由過群創光電公司資深經理陳厚典、以及洪仁杰律師事務所所長洪仁杰當選。