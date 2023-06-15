燦星旅111年全年營收8,180萬元，比110年度合併營收3,313萬元增加146.9％，主要是111年10月國門開放後，國外旅遊業績增加所致，不過，每股仍虧損1.16元，今年截至5月營收2.50億元，年增1423％。

受惠疫情趨緩的觀光商機，燦星旅光是今年5月單月營收8,514萬元，超越去年全年，今年第一季也正式轉虧為盈，每股稅後盈餘0.02元。

300億元租金補貼7／3開辦 台南這8個區公所有專人諮詢
《產業》台韓觀光互訪人次 拚明年底前達300萬
擴大電信金融布局 台灣大攜手保經合推網路投保
#燦星旅 #台南 #洪仁杰 #年度 #補選