燦星旅111年全年營收8,180萬元，比110年度合併營收3,313萬元增加146.9％，主要是111年10月國門開放後，國外旅遊業績增加所致，不過，每股仍虧損1.16元，今年截至5月營收2.50億元，年增1423％。
受惠疫情趨緩的觀光商機，燦星旅光是今年5月單月營收8,514萬元，超越去年全年，今年第一季也正式轉虧為盈，每股稅後盈餘0.02元。
燦星旅（2719）去年每股虧損1.16元，15日股東常會除了承認111年度4,459萬元的虧損撥補，也通過將總公司從新北市遷移至台南健康路，燦星旅股東會也改選2席獨立董事，由過群創光電公司資深經理陳厚典、以及洪仁杰律師事務所所長洪仁杰當選。
燦星旅111年全年營收8,180萬元，比110年度合併營收3,313萬元增加146.9％，主要是111年10月國門開放後，國外旅遊業績增加所致，不過，每股仍虧損1.16元，今年截至5月營收2.50億元，年增1423％。
受惠疫情趨緩的觀光商機，燦星旅光是今年5月單月營收8,514萬元，超越去年全年，今年第一季也正式轉虧為盈，每股稅後盈餘0.02元。
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