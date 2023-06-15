世界羽聯BWF世界巡迴賽超級1000系列印尼羽球公開賽，15日進行各單項16對抗，台灣女單一姐戴資穎和印度一姐辛度（Pusarla Venkata Sindhu）對壘，開賽氣勢就不錯，也掌握比賽節奏的戴資穎，21比18、21比16直落二拿下對辛度的9連勝，也搶下8強席位，將與西班牙好手馬琳（Carolina Marin）爭奪4強。

穿著一身紅色球衣的戴資穎，首局開始就連得4分先打出紅盤，很快進入狀況的小戴掌握著節奏，一直是保持領先，現場也不少球迷喊著中文替小戴加油，僅管辛度努力追趕分數，還是沒能將戰局帶來自己這邊，小戴也順利先下一城。

第2局換邊再戰，兩位選手需適應一下風向、燈光，前段分數咬得比較緊，中段小戴藉由連得5分攻勢稍稍拉開差距，並在辛度攻擊掛網失誤後，小戴11比8領先進入技術暫停；回到場上辛度連搶3分追平，這時小戴失誤也比較多一點，也被辛度在比數上超前，不過後段小戴回穩透過連續得分再度要回領先，並以20比16握有4個賽末點，第1個賽末點就鎖定勝利。

戴資穎在印尼羽球公開賽挺進女單8強。（Badminton Photo提供）

戴資穎拿下對辛度的9連勝。（Badminton Photo提供）