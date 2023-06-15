彰化38歲洪姓男子透過UT、老子有錢等網路遊戲聊天室，張貼「我這邊有粗的」、「有要調東西嗎」等行話公開販毒，遭警方鎖定，彰化員林警分局歷經長期蒐證並溯源追查，日前收網持搜索票逮捕洪男，洪男被逮時知道逃不掉了，現場還與女友相擁而泣。

員林警分局偵查隊年初在網路巡邏時，發現有犯嫌在網路聊天室販賣毒品，隨即成立專案小組偵辦，鎖定38歲的洪姓犯嫌，再向上溯源追查時，還查獲另名以62歲徐姓女子為首的販毒集團，13、14日一口氣將其逮捕歸案。

員林警分局兵分多路持搜索票、拘票分別至3處目標執行，將徐、洪姓等3嫌拘捕到案，在徐姓女子身上搜出海洛因、毒品安非他命、大麻等毒品共計近800公克；在38歲洪姓犯嫌房內搜出改在手槍1支、子彈數枚。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

日前員林警分局兵分多路持搜索票、拘票分別至3處目標執行，將徐、洪姓等3嫌拘捕到案，在徐姓女子身上搜出海洛因、毒品安非他命、大麻等毒品共計近800公克；在38歲洪姓犯嫌房內搜出改在手槍1支、數枚子彈。

警方表示，攻堅時狡猾的38歲洪姓犯嫌，將槍枝藏在床上要求女友躺床，並向警方供稱女友沒穿衣服，要求警方不能靠近，以規避查緝，但仍逃不過警方法眼，按照程序逐一搜索，將槍枝等證物帶回。

警方說，全案詢後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。員林分局分局長葉文啟表示，本次行動時機成熟時適逢警察節前夕，但是治安沒有假期，雖臨近警察節，本分局同仁仍兢兢業業、恪守職責、堅守崗位，持續打擊犯罪，也期待國人能持續給予辛勞的警察同仁正面肯定。

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