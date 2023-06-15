男星許傑輝先是遭學生控訴上課要求練習男女「集體做愛」的配音，之後遭黃云歆指控，10年前許傑輝指導舞台劇時，要求她交「性感作業」、「巧克力夾乳溝」等，如今越多受者出面爆料，對此，許傑輝稍早在臉書發文宣布「退出演藝事業」停止所有公開活動。

起初有女學生出面爆料許傑輝，在課程上要求學生練習男女「集體做愛」的配音，隨後女星黃云歆出面控訴，許傑輝在10年前指導舞台劇，要求她交「性感作業」、「巧克力夾乳溝」等，所幸目擊者小嫻當時出面拯救了她。

對此，許傑輝12日曾發文道歉：「這是身為表演指導老師在課程規劃中欠缺思考周全，以及當下沒有謹慎注意到的，並且之後也沒有這樣的課程內容發生。在這裡向課堂中的學生，對於他們感受到不舒服或不悅的地方，誠懇鄭重地道歉『對不起』！」

不過，接下來幾日內，陸續有更多女性出面跳出來為自己發聲，包括同樣參加過舞台劇的短今（胡馨儀），也揭露當年被襲胸的過程，還有不具名女星接連控訴許傑輝摸臀、戳屁眼；然而，隨著風波持續延燒，許傑輝稍早在臉書發文宣佈，他於即日起退出演藝事業「停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」致電經紀人未接電話，至於《我的婆婆2》是否換角，製作人陳慧玲回覆：「會和公視討論後再決定」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。