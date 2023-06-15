台南市仁德區13日出現今年全台第一例本土登革熱病例以來，台南市政府登革熱防治中心連續3天持續擴大篩檢，繼昨天新增2例後，今天也再傳出新增2例，截至目前已累計5起病例。
市長黃偉哲表示，新增的第4例是去社區採檢站採血發現的，第5例則是到診所就醫發現感染登革熱，目前已有200人完成採檢，市府也會與民間一起努力，避免登革熱疫情擴散。
台南市登革熱防治中心指出，目前登革熱疫情仍以仁德區的二空地區為主，連日來持續進行疫調、孳清、化學防治及民眾衛教等工作，全力避免疫情持續擴散。
針對連日來每天都傳出有新增病例，衛生局長蘇世斌也強調，加開採檢站用意就是希望能繼續篩出隱藏病例，趕快把這些人找出來外，今天也走進屋內噴藥防治，希望能把疫情控制住。
黃偉哲表示，台南市2015年曾爆發登革熱大流行，造成2萬多人感染，他下午到仁德區視察三爺溪抽水站也重申，目前累計5起本土病例，提醒大家一定要提高警覺、防範登革熱，呼籲大家穿長袖、避免被蚊子叮咬。
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