瑞士教師近期抱怨，愈來愈多學生包著尿布到校上課，甚至有11歲大童包尿布上學，主因在於家長不教孩子們上廁所，讓老師們苦不堪言，他們崩潰表示，現在的工作範圍居然還包括幫學生換髒尿布。

綜合德國《畫報》（Bild）、《紐約郵報》（New York Post）報導，瑞士教師聯合會（Swiss Federation of Teachers）主席羅斯勒（Dagmar Rösler）日前接受瑞士《20分鐘報》（20 Minuten）專訪時談到，學生包尿布上學已經成為趨勢，其中一個原因是，現代小孩最早4歲就開始上學，因此可以預期有些學生還包著尿布。

但他也警告，有愈來愈多「大童」包著尿布上學，而且這些學生本身沒有健康問題。瑞士知名兒童發展學者梅絲莫（Rita Messmer）上周接受瑞士《週日報》（Sonntags Zeitung）專訪時就談到，她有一個案例是還在包尿布的11歲學童，因為父母沒有教導這個孩子「如何自己用廁所」，她形容現在包尿布上學的孩童「暴增」。

Teachers fed up with 11-year-old kids wearing diapers to school: ‘Worrying trend’ https://t.co/9UsxzH6ziu pic.twitter.com/wy5xsG4Mhv — New York Post (@nypost) June 14, 2023

瑞士知名教育專家絲塔姆（Margrit Stamm）也注意到這個問題，她說如今尿布做得愈來愈像「一般內褲」，孩子們也愈來愈適應尿布。她說有些父母就放任孩子繼續穿，因為非常方便，現在穿尿布已不再被視為一種問題，有些父母會讓孩子出遊時穿尿布，有些純粹是因為希望早上能睡晚一點。

不過父母的方便變成了老師的災難，羅斯勒抱怨，家長有責任確保學齡孩童不再穿尿布，「一個11歲孩童穿尿布上學，這是令人非常擔憂的趨勢，老師的工作不是換學生的尿布，那越線了。」

事實上美國教師也有學生包尿布上學的困擾，2019年水牛城教師聯合會（Buffalo Teachers Federation）通報43起學童未學會上廁所、導致被同學嘲笑的案例，當地教師對學生濕掉的尿布、及不教孩子上廁所的家長失去耐性，抱怨換尿布「不是他們的責任」，不過當中也有幾起案例屬於特殊情況學生，包括有自閉症、情緒障礙或生病的學生。

根據美國梅約醫院（Mayo Clinic），平均18個月至24個月大的幼童已可開始學習使用便盆。