未來台北市的國門台北雙子星開發案，位居「搖滾席第一排」的指標大案，正式登場！上櫃營建股富裔（6264）的最新力作「國王雙子星」，總銷45億元，每坪開價將挑戰150～160萬元的區域新高，今日董事長祝文定攜手西班牙on-a建築師Eduardo Gutierrez，及甲桂林廣告總經理陳衍豪，連袂同框，推升大同區房市熱度。

祝文定表示，富裔已卡位台北市東、西兩大門戶地標的基地，繼日前信義區松平路與日本三菱地所合作的富裔菱建設都更案，正式動工之後，位於西區國門「搖滾區第一排」的「國王雙子星」也正式公開，希望在市中心精華地段，小坪數符合國際人士精品飯店宅的定位，讓住在市中心的人可以享受生活的便利，同時大樓也規畫電梯分流，也有較大坪數的規畫，在繁華時尚的都心地段，更可以住得優雅。

陳衍豪表示，「國王雙子星」是甲桂林近幾年深耕台北西區以來的最新代表之作，迄今已在西區推出新案達300億元，甲桂林有幸在西區如此翻天覆地之處，能夠一次次推出指標案，因為大同區自有豐富的文化底蘊，但外界眼中，或許還有點陌生，不過近幾年接觸買方觀察的結果，大同區正在快速翻轉，區外客比重現在已遠遠超越區內客，為置產族的首選之一。

祝文定表示，目前富裔手中，有十餘筆都同時在耕耘。其中松平路案為富裔創辦26年以來第一筆都更案，基地約330坪，日前已開工，可望挑戰200萬元以上單價，總銷約40億元，依富裔分回可銷售戶數，已所剩不多。

另外，重慶北路「國王雙子星」5月正式公開，總銷約45億元，每坪開價140～150萬元。另外附近還有二、三期。

祝文定表示，富裔手中籌備推案，預計未來5年內，大概至少有1～200億元新案會推出。

觀察下半年房市至明年房市的走勢，祝文定頗具信心表示，「我們非常看好台灣！」未來至少還有30年的大行情。因為近幾年台商資金回流，產業鏈成形，我們需要的是劃時代的好副產品。未來在台灣房市走向國際化之際，台北一定不會缺席。

富裔今天股價在盤中暫收在7.7元，小跌0.11元。

富裔近年持續投入都更整合，連四年虧損，2022年雖有總銷2億元的「大安富裔Corner」完工入帳，但全年每股仍虧損1.86元。