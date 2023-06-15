南韓籍啦啦隊員李多慧加盟台灣樂天桃猿後，每月來台都讓棒球場爆滿、擠滿球迷，身為樂天啦啦隊隊長的籃籃，近日在錄製民視、八大《綜藝新時代》時，突向棒球場轉播的攝影大哥喊話，「大哥不要再只拍李多慧了，不然我媽都以為我沒去上班」，真心又懇求的言語讓大家聽後都忍不住爆笑，浩角翔起更是直言：「我們懂攝影大哥的心情啦」。

本周，浩子、阿翔、籃籃、舒子晨、宜芳前往南投魚池的頭社社區，體驗金針花達人的工作，由綽號「農夫」的職人帶領大家一同認識金針花，首先第一份工作就是採收金針花，調皮的製作單位在金針花旁種下金針菇，想騙浩子及阿翔金針花旁會長出金針菇，機靈的兩人沒有受騙上當，立刻識破是製作單位的在瞎扯，倒是籃籃不但信以為真，還說得頭頭是道，表示金針花跟金針菇是共生關係，還現場質問：「你們都不知道嗎？」最後職人揭穿真相，兩者一點關係都沒有，讓籃籃原本驕傲的笑臉頓時歪掉，只能尷尬地接受大家的嘲笑。

接著職人帶大家去曬金針花，金針花別名又稱忘憂草，可以幫助舒緩情緒，為了讓大家舒壓忘憂，製作單位舉辦「金針忘憂嘶吼大賽」，浩子扮成古人帶大家一起RAP大吼，超過130分貝可以品嚐美酒。在美麗的金針花海中大喊自己的煩惱釋放壓力，阿翔率先大喊：「腎結石離我一點，我不要在開刀了」、浩子怒吼晚上不要再夜尿了，輪到籃籃時，她大喊：「球場轉播的攝影大哥，不要再只拍李多惠了，不然我媽都以為我沒去上班！」

最後，大家與職人在金針花海中野餐，更邀請了過往在南投的職人，大家齊聚一堂歡慶節目200集，分享疫情期間各自的甘苦，以及過往節目中印象深刻的片段，期許節目帶給大家更多歡樂，繼續邁向300集。