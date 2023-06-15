對於在竹科上班的科技人來說，經常鎖定新竹市區或竹北置產，但隨著房價水漲船高，有些人開始選擇距離竹科車程15分鐘、房價相對輕鬆的苗栗頭份市中心，還能享有超完善的生活機能。

「昌隆廣場」是苗栗頭份佔地約4萬坪的自辦重劃區，全區開發14期，位處於頭份最熱鬧的區域。純住規劃保有生活的寧靜與閒適，周邊附有公園綠地、學校、賣場、商圈及藝文中心等，生活機能完善無虞；交通方面，開車5分鐘即能到達竹南科技園區及火車站，8分鐘快速銜接頭份交流道，距離竹科也只要15分鐘車程，今年預計第8期會開始交屋，近2千個家庭會入住昌隆廣場重劃區。

而近日受到矚目的新建案「上禾旺」，是昌隆廣場的第9期開發案，面積約3600坪，是14期中最大的基地。專案經理陳正凱表示，「上禾旺」共規劃6棟建築，四面臨路，擁有棟距36米的林蔭大道及近千坪的中庭花園，中庭棟距約70米寬，是全區最大的開發案。全齡化公設社區，除了有迎賓門廳、交誼廳、媽媽教室、閱覽室，還特別設置健身房、乒乓桌球競技室，滿足各種家庭需求，無論首購或換屋都非常適合入手。

專案經理陳正凱表示，「昌隆廣場」是分為14期開發案的重劃區，「上禾旺」是第9期開發案，佔地約3600坪，是14期中最大的基地。(中時新聞網攝)

陳正凱指出，「上禾旺」規劃25-50坪2-4房，室內梁柱都外推，盡量不去佔用室內空間，且全室採用抗噪木地板，阻隔惱人噪音。學區的部分，本案鄰近六合國小，步行只需2分鐘；頭份國中步行10分鐘內抵達。區域內有4座公園，14期建案更規劃14座中庭花園，社區旁亦有規劃主題公園，包含藝術公園、音樂公園、童話公園及幸福公園等，重劃區內綠覆率高。此外，昌隆廣場自辦重劃區開發近7成，店家陸續進駐中，一樓商店街已成形。

「上禾旺」規劃20-50坪2-4房，室內梁柱都外推，盡量不去佔用室內空間。(中時新聞網攝)

隨著產業蓬勃發展及知名廠商進駐，竹北房價已居高不下，因此距離竹科車程僅15分鐘、竹南科5分鐘的苗栗頭份，成為竹科人購屋首選。這裡熱鬧商圈、學區及公園一次到位，大面積綠意更成為都市綠肺，吸引越來越多人前來享受寬敞舒適的重劃新生活。