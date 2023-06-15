「光之植生牆」以觸碰感應形成一幅綠意盎然的景象。（吳佩蓉攝）

國立傳統藝術中心宜蘭園區首次策展「傳藝植物園」，即日起至2025年2月28日，展示植物在生活應用、裝飾圖騰等面向所扮演的重要角色；也增加許多數位互動，選喜歡的背景、圖騰，打造屬於自己的祝福卡片並下載圖像作紀念，及觸碰感應「光之植生牆」，呈現保「種」理念，展覽內容多元豐富精彩。

國立傳統藝術中心宜蘭園區年度大展「傳藝植物園」邀請大家認識植物的獨特功用及有趣故事。（吳佩蓉攝）

此展覽有「生命之樹」、「中低高海拔」、「水岸與海岸」植物區、「花果園區」等單元，透過植物生長環境與人文發展的互動軌跡，打造觀展動線，彷彿進入一座自然與人文的植物園區，展場也運用多元展示手法，如沉浸式劇場、數位互動、影音多媒體、觸摸及嗅聞體驗等，讓民眾感受傳藝植物的魅力與療癒能量。

傳藝植物園特殊設計，從平地跟著坡道上高海拔區走，衍生出來的智慧跟美。（吳佩蓉攝）

展館位於宜蘭園區展示館1、2樓，「生命之樹」以大樹及士地公意象營造沉浸式劇場氛圍；海拔與水岸植物區展出各種植物元素在族群生活、文化信仰、工藝創作及產業脈絡中的應用與表現，反映彼此的互動關係；「花果園區」則展出傳統藝術中花卉、瓜果植物紋飾展件，傅遞滿滿的祝福寓意。

此次展出約90件展品，包含向外館借展的「香蕉絲服飾」、「樹皮衣」等少見展品、傳藝中心典藏的木雕、竹籐編、漆器、交趾陶與織品等各類工藝精華，並有9位重要傳統工藝保存者，亦為人間國寶的作品展出。

展示植物在生活應用、裝飾圖騰等面向所扮演的重要角色。（吳佩蓉攝）

國立傳藝中心主任陳悅宜表示，植物賦予我們色彩，我們賦予植物新的生命，人跟植物之間有很多的關聯性，因此植物元素一直被創作在工藝、器皿、服飾裡等；所以要珍惜植物給的各種色彩、珍惜天地之間給的各種資源，發揮創意，讓植物不但有生命，更有希望跟想像力。