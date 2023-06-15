端午連假將至，為因應返鄉及出遊車流及人潮，桃園市楊梅警分局針對轄內楊梅、幼獅、校前路交流道及重要道路與觀光景點周邊道路規劃交通疏導措施，並提供返鄉出遊的交通重點，讓用路人能有平安順暢的端午假期。

遠途往返民眾，可多利用台15線、台31線、台61線、台66線等替代道路或深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為6月22至25日每天深夜0點至凌晨5點暫停收費；出門前亦可先利用手機下載APP「高速公路1968、桃園智慧遊」等查詢道路狀況及觀光景點人潮，行駛途中亦可透過警廣、路上電子資訊看板，彈性調整行車路線，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間。

楊梅警方配合國道高乘載等重點交通疏導措施，於6月22日上午6點到12點，分別在幼獅交流道及楊梅交流道南向入口匝道實施高乘載管制，管制時段可以駛入的車輛為救護車輛（含捐血車及血液運送車）、大客車、計程車（含多元化計程車）、持有身心障礙證明、孕婦證明（駕駛人或乘客，須出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）、乘載3人（含）以上小型車才能駛入，另外台灣中油及其他石化公司油品制式油罐車輛、郵局郵務車輛、地方政府所屬垃圾車可不受管制進入。

另外，永安漁港、海螺館、新屋綠色廊道及埔心牧場之周邊道路，提前規劃交通疏導措施，民眾若要前往，可先利用「永安漁港即時影像」或「桃園智慧遊APP」觀看即時路況與人潮警示燈號，如已顯示黃燈、紅燈，表示人流已達警示、管制值，提醒民眾暫勿前往，也請前往漁港的遊客遵守警察及義交的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢與安全。