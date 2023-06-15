據報導，包括英國的銀行和中國的銀行都在上個月遭到香港金融管理局(HKMA)的詢問，質問它們為何沒有接受加密交易所成為客戶。

香港金融管理局在4月27日給銀行的信中表示，對潛在客戶的盡職調查，不應該造成「過重負擔」，特別是對那些「在香港設有辦事處的客戶」。

在香港呼籲銀行接納加密客戶之際，另一方面美國等國家則加倍地觀察加密交易所，美國證交會(SEC)在上周還要求法院凍結資產，並暫停了Binance美國分公司的美元存款。

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