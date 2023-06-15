M31研發副總經理洪誌謙表示，M31的專業技術團隊，與顯示技術、智慧影像偵測等多媒體晶片設計公司，乃至車用電子晶片設計公司皆已建立豐富的合作經驗，對於用於快速發展的ADAS市場晶片，M31提供經矽驗證MIPI IP與專業的技術支援和集成服務，使客戶以較低風險在其SoC中部署最新的MIPI介面，加速產品的上市時間。」M31作為MIPI IP解決方案的專業供應商，已建構完整的量測設備，從訊號品質分析、電氣特性量測到系統相容性測試，保障每項設計皆符合功能安全的標準，為車用應用領域提供符合ISO 26262功能安全驗證與AEC-Q100可靠性標準的高品質矽智財。

全球智慧座艙市場的持續升溫，車用系統正朝建構使用者為中心的人性化設計快速發展。為提升駕駛主動安全性，先進駕駛輔助系統(ADAS)設計日益複雜，自動化視覺系統如停車輔助、駕駛員監控、盲點檢測、夜視、車輛安全系統等成為發展的主要核心，MIPI技術也廣泛使用於其中的相機、感測器和顯示器。此外，擴增實境抬頭顯示器(AR HUD)、高解析度顯示幕在中控台和車用資訊娛樂系統（IVI system）中的應用也越來越多地使用MIPI連接，這也進一步凸顯了MIPI在汽車顯示領域的重要性。