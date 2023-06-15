台灣拳擊好手黃筱雯今年升量級挑戰再戰亞運，目標要再度登上頒獎台並依舉奪得奧運資格，上屆雅加達亞運她在8強賽時受傷造成腳骨裂，4強賽僅能棄權奪銅，返台時還必須拄著拐杖、坐輪椅回來，「希望這次不要再受傷，成績能突破上屆。」

黃筱雯在東京奧運奪下女子51公斤級銅牌，今年她轉換量級、改挑戰54公斤級，在3月印度舉行的世錦賽摘金，拿到生涯第2面世錦賽金牌。因為先前在美國移地訓練收到不錯的效果，這次亞運前她也將再次赴美移訓，為亞運做最後備戰。

黃筱雯提到，美國移訓時碰到各式各樣的選手，讓她在對練時更多樣化，「我也有參加一些友誼賽，面對加拿大、墨西哥等各國選手，也因此才能讓我在世錦賽更快適應、進入比賽狀況。」

從51公斤升至54公斤，黃筱雯不用再面臨以往那麼辛苦的降體重過程，但也有新的課題必須要面對，「現在升上54後拳的質量有變大，但有時候太想用力反而空檔變大，增加倍反擊的可能性，身體也有變重的感覺，移動沒有之前輕快，還在適應新的量級。」

上屆亞運黃筱雯在8強賽時受傷骨裂，4強因傷棄賽奪銅，這次再戰亞運，希望成績能夠，「畢竟2018年記憶也不是多好，希望這次不要受傷。」今天正好是因疫情延後1年的杭州亞運倒數100天，黃筱雯說：「真的有更進入備戰倒數的感覺。」

今天媒體日上發現拳擊館的白板上有2個「大便超人」的圖案，作者就是黃筱雯，他將教練劉宗泰及體能教練神韻都畫的唯妙唯肖，黃筱雯表示，平時自己就很喜歡畫畫，也算是種紓壓方式，她還幫他們取名為「pupu man」，「如果亞運奪金牌的話，可以把他們也刺在身上。」