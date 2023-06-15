苗栗縣政府原民中心召開鹿場、石門特定水土保持區通盤檢討地方說明會。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉東河村鹿場部落及石門地區的山區，從2004年8月艾莉颱風襲台以來，出現地層滑動及下陷情況後，2011年由行政院農委會公告為特定水土保持區，嚴格限制開發等使用，為了檢討管制現況，苗栗縣政府原住民族事務中心日前在鹿場部落舉辦第二次五年通盤檢討地方說明會，聽取地方人士建議，以積極爭取補助提升原鄉部落生活品質、改善計畫區內街道環境及排水設施、完善部落經濟發展與環境永續共存雙贏。

苗栗縣南庄鄉東河村鹿場部落被列為特定水土保持區。（謝明俊攝）

原民中心指出，自2004年8月艾莉颱風來襲後，南庄鄉鹿場部落及石門地區的山區出現山坡土層滑動及下陷情形，而邊坡坡趾下方經溪流長期淘刷，導致坡面不穩定，部分擋土牆、護欄、道路及房屋等，部分有龜裂、破壞的現象，嚴重威脅行旅及居民生命財產之安全，並危及對外唯一聯絡道路苗21線的安全性。因此，農委會於2011年公告當地為特定水土保持區，並區分成鹿場計畫區及石門計畫區，是為當地土地利用給予適當管理，並加強必要的水土保持治理與維護，以落實崩塌地防災工作，期能保護區內的道路、公共設施、行旅方便以及部落民眾生命財產之安全。

苗栗縣南庄鄉東河村鹿場部落被列為特定水土保持區。（謝明俊攝）

自第一次公告至今已屆滿10年，縣府原民中心日前在鹿場部落的風美文化健康站，舉辦第2次5年通盤檢討地方說明會，聽取地方人士建議，並結合近期拜訪地方耆老及地方意見領袖所得各種建議，作為調查特定水土保持區內人文、地理現況等各種資訊，蒐集資料完善本計畫可行性，規劃出特定水土保持區內未來長期治理方向與範圍，期能透過公共建設及相關方案健全部落土地合理之應用。

原民中心主任蔣意雄指出，特定水土保持區劃定後已歷經10年以上，期間於2017至2019年辦理第一次通盤檢討，然相關現況地形隨時間有所變遷，又或土地權利變動，常發生圖資老舊或不符情形，影響計畫執行與民眾權益，本次地方說明會除蒐集各種資訊外，透過地方雙向溝通與交流，以特定水土保持區劃出、部分廢止或維持現狀三面向辦理，期能保全部落權益，營造部落經濟發展環境。