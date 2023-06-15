頭份市僑善國小側門的正隆路已增置防撞桿以使人、車分流。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市僑善國小側門的正隆路為主要學童通往學校的道路，但上、下課時段行經該路段通往頭份市區及竹南科學園區的車流多，造成學童與車輛爭道，險象環生，日前頭份市公所接獲民眾反映，日前邀集苗栗縣政府、頭份警分局、學校、地方人士等相關單位到場會勘並決議，為保護學童及行人安全，將增置防撞桿以驅使人、車分流，改善工程業於6月6日施工完竣。

頭份警分局指出，當前政府重要政策為保護行人安全，除從5月1日起加強轄內重要路口取締車輛不讓人及不依規定停讓等交通違規執法外，也將積極協助各道路主管機構進行保護行人等相關會勘，以改善行人安全，亦希望學校教育也能向下扎根，從小培養學童正確交通安全認知並養成會「禮讓行人」及「尊重行人」的觀念，以降低交通事故。

另提醒用路人該路段為轉彎處，視線不佳，雖已設置防撞桿，讓人、車分流，不過仍相當危險，呼籲汽車駕駛人行經該路段需小心駕駛，保有防禦駕駛觀念，學童及行人亦隨時注意有無來車，切勿跨越防撞桿行走在車道上，以共同維護行人行的安全。