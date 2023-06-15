俄烏戰爭持續延燒，俄羅斯海軍黑海艦隊總部塞凡堡（Sevastopol）也多次遭到烏軍無人機跟特種部隊攻擊。外媒報導，為了能與烏克蘭抗衡，俄羅斯派遣海豚守衛水下防線，近日更進一步擴增數量，從原本的3到4隻增加到6到7隻。

早在前蘇聯時期，烏克蘭的克里米亞就有訓練一批軍事海豚，能夠辨識水雷跟敵軍，且牠們還有能力在視線不清的海床上，透過聲音與影像，偵測危險，算是特有的海底偵防兵種。但隨著俄羅斯併吞了烏克蘭的克里米亞，該批海豚也轉到俄國手上，並用於俄烏戰爭當中。

《NAVALNEWS》昨（14）日報導指出，俄羅斯在塞凡堡的海豚數量增加了一倍，以抵抗烏克蘭特種部隊的威脅。該報導強調，海豚能有效反制烏克蘭的潛水員，即便是在面對最健壯的格鬥游泳者，海洋哺乳動物也具有先天優勢，沒有人能在水下鬥爭勝過海豚。

除此之外，報導中還提到，俄羅斯除了訓練海豚外，還有培育白鯨防守基地，同時塞凡保本身亦布置了五層攔阻網、漂浮障礙物、以及深水炸彈系統。《NAVALNEWS》指出，俄羅斯之所以擴增海豚守衛隊，主要是該基地多次被烏克蘭無人機突破，已非過去堅不可摧的堡壘。

除此之外，報導中亦顯示，除了俄羅斯之外，美國、瑞典、以及以色列、朝鮮恐都有訓練海洋哺乳類負責水下防務。而俄羅斯的海豚也不單單只佈署在塞凡堡，有時也會到諾沃羅西斯克（Novorossiysk）以及敘利亞的塔圖斯（Tartus）值勤。

對於俄羅斯使用海豚兵，PTT《軍武版》的鄉民也展開熱烈討論，「動保咧？這時候就安靜的」、「海豚的工作是查打一體嗎？」、「建議動保直接上戰場保衛海豚權利」、「就算不能攻擊，移動式報馬仔已經很棘手」。不過也有網友直言，「水裡的能見度很差，當蛙人看到海豚用時速40公里衝向自己時，基本上連反應時間都沒有就被頂死了。」