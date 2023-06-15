新北某幼兒園疑似餵藥案，27名幼童進行尿液檢驗，負責檢驗的衛福部台北醫院今（15）日公布結果均為陰性。其中1名幼童尿檢Benzodiazepine，兩次數值分別為20ng／mL、29ng／mL，低於200 ng／mL，檢驗判定皆為陰性。

台北醫院院方表示，在衛福部指示下，第一時間6月8日成立專案，免費提供幼兒園事件免費就醫、檢驗及電話諮詢，截至今日下午1時為止，共有27名兒童完成尿檢，結果均為陰性。

台北醫院說明，其中1名在9日就醫的兒童沒有任何不適症狀，但12日進行的尿液Benzodiazepine結果為20ng／mL，隔日再次複檢，結果為29ng／mL，因兩次檢測結果皆小於閾值200ng／ml，所以結果判定為陰性！

目前院方提供的免費諮詢專線已有逾百通家長來電，其中33位兒童透過電話諮詢後就醫，大部分無特殊症狀。醫院表示，若有需要可撥打諮詢專線02-2276-5566＃2536，將會由專人協助家長與兒童，安排進一步門診治療。

此外，另有39名希望做毛髮檢驗的家長留下聯絡資料，由於毛髮牽涉到鑑定專業性，將會轉交家長名單由新北市政府衛生局進行下一步安排。