據奧地利《小報》（Kleine Zeitung）報導，奧地利水晶品牌施華洛世奇公司（SWAROVSKI）負責人納薩德（Alexis Nasard）表示，該公司已完成退出俄羅斯市場的程序。

施華洛世奇公司是一家奧地利公司，成立於1895年，專門從事水晶、飾品和水晶雕像的生產以及合成寶石和天然寶石的切割；該公司還生產光學設備和成品燈具。2022年3月，施華洛世奇暫停在俄羅斯境內的銷售，包括網店銷售。納薩德表示，今年宣布的「施華洛世奇完全退出俄羅斯計畫」已經完成。

另據烏克蘭媒體《Glavcom》報導，施華洛世奇公司透露，儘管退出俄羅斯市場，該公司銷售額預計還是會比上一年增長約4％至7％。

報導還指出，日本電玩業巨擘任天堂（Nintendo）也停止了在俄羅斯市場的工作。4月份約有20多家國際公司離開了俄羅斯，其中包括汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）、肯德基連鎖餐廳和互動娛樂軟體公司美商藝電（Electronic Arts）。據報導，擁有西班牙服飾品牌「Zara」和平價潮牌「Bershka」的「Inditex」正在出售其在俄羅斯的業務。