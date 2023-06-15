張正傑演奏前先解說引導，崇光及文安國小小朋友回應很熱烈。（周麗蘭攝）

台北西北區扶輪社贊助大提琴家張正傑巡迴10所小校推廣音樂，今（15日）最後一場抵達斗南鎮重光國小，該校只有40多名學生，張正傑又掏腰包補助附近學校雇遊覽車載學生一同參與音樂饗宴，令人驚喜的是京劇大師朱陸豪也現身演出美猴王，小朋友聽得十分投入。

為了迎接張正傑大師到來，重光國小整修禮堂裡塵封的鋼琴重出江湖，讓鋼琴家廖皎含完美伴奏大提琴。

張正傑展演奏前以平易近人的解說帶領小朋友想像，開場是聖桑的「天鵝」，他形容有人覺得湖水聽起來會流動、顏色會變化、天鵝游得自認為很漂亮，其實他在演奏時想的是鮪魚壽司，輕跳的音符像是有點黏又不太黏的壽司米。

演奏完「天鵝」，張正傑接著演奏閩南語童謠「白鷺鷥」，讓小朋友東、西互相比較哪一種鳥更有感覺！張正傑接著演奏聽起來就像小偷行徑的德布西大提琴奏鳴曲等三首。

他一邊演奏，舞台突然出現一位京劇打扮的美猴王在提琴、鋼琴間遊走玩耍，詮釋美猴王偷月亮，演員正是京劇大師朱陸豪，小朋友們全神貫注一飽耳福及眼福。

張正傑表示，他把東方的美猴王和西方的德布西音樂拉在一起是希望小朋友知道，他們的世界未來沒有分界。

朱陸豪最末演唱一曲「空城計」，張正傑以大提琴紡織歌配樂，現場老師、家長都驚豔極了，出乎意料學校裡竟有這麼精彩的表演。

重光國小校長楊松田表示，全校師生十分期待張大師的演出，更感動的是張大師自掏腰包讓鄰近的文安國小請遊覽車載小朋友一起聆賞，由校長曾智豐帶隊，這場演出讓學童在心裡烙下一輩子難忘的美好記憶。