國泰、遠東兩大集團再度因SOGO槓上，這已經是歹戲拖棚的舊案，說到底還是當年太平洋章家那紙不平等條約。這維持了20年的合作關係，其實從遠東入主SOGO後，早就是同床異夢，且就國泰世華所言，如果CUBE卡的權益已足以涵蓋SOGO卡，這場法律戰早就跟消費者沒關係了，就只是兩大集團的面子之爭。

一般來說，像SOGO這類型重量級企業，與銀行簽訂發卡合約多為5至7年，到期後重議條件不成，就換人發卡，好市多（COSTCO）聯名卡就是這樣，但SOGO卻是在章家面臨經營困境時簽的不平等條約，所以沒有到期日。所以就像國泰世華所言，很多應該是基於合作關係的默契，在SOGO換人經營後，也就沒有默契了。

不可否認，SOGO聯名卡這張「永久賣身契」幫國泰世華打了不錯的底，就法論法，國泰世華說什麼都站得住腳，當然可以打法律戰，但如果都鬧上法院，雙方已經沒有好的溝通管道，什麼事情都要法院見，已宣告這張卡「沒有靈魂」了。

在國泰世華痛失好市多發卡權的此時，對於與遠東的官司，自是捍衛到底，但真的不能怪遠東，畢竟在SOGO改朝換代後，也被佔了夠久的便宜。用露骨一點的講法，那就是「上一代」造的孽，但就算要幫章家贖罪，也夠久了吧！叫SOGO永生永世去承接章家的爛攤子，其實也不公平，且國泰確實也沒有打算到此為止。

沒有落日條款的不平等合約，任一家公司都沒辦法忍受，就算角色對調，相信國泰世華也會做出同樣的回擊。更何況忍氣吞聲，真的有比較好嗎？國泰世華一手拿著前朝合約掐住遠東，站在SOGO打下的發卡基礎上壯大，當年卻也一手卻刨了遠銀養了10年的台塑聯名卡，或許用「恩將仇報」來講太嚴重，但至少不會讓人開心。

在國泰世華的記者會上，不斷強調持卡人權益，也強調多達500萬的CUBE卡幾乎可以涵蓋SOGO卡的權益，講直接點就是，與SOGO的合約、SOGO聯名卡，早就是張食之無味、棄之可惜的卡。早就翻臉的結果，即便國泰世華贏了法律戰，面對的還是心不甘情不願的遠東集團，那種不會合作的假合作，也沒必要延續。

當太平洋SOGO的招牌已經卸下，換上「遠東」的那一刻，國泰世華是該認真想想，是否與SOGO應該重新討論雙方關係。至於國泰世華所言，要繼續投資資源在SOGO的各檔期上，這話也顯得矯情，已經跟對方打法律戰了，誰會想接受這恩情？

對遠東集團而言，當年傾全力拿下SOGO，自家也有遠東商銀，把SOGO發卡權拿回來是理所當然，但國泰咬死不放，遠銀沒肉可啃 ，也沒湯可喝，任誰都會不爽，吞不下這口氣很正常。那所謂的消費者權益，早就淹沒在兩大集團的面子之爭裡。