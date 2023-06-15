房屋買賣涉及大筆金額，交易過程的安全，除了仰賴經紀人的誠實與專業，房仲業者若能提供制度上和系統上的幫助，對於購售屋的交易安全更有保障。為了保障消費者權益，永慶房屋除了以「先誠實再成交」的企業理念，培養出專業誠實的房仲經紀人、提供「六大安心保障」之外，永慶房屋更開發出四大「誠實科技」，幫助消費者免於因為房市資訊不透明、不對稱等狀況，而蒙受鉅額房價損失。

消費者最大的財務風險：黑心房仲隱瞞行情

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，民眾在購售屋的過程中，遇到不誠實的房仲業者聯手投機客，透過資訊不對稱、不透明方式，使消費者誤信過高或過低的成交行情，進而賤賣或高買房屋，從中賺取價差，是民眾在購售屋過程中最大的財務風險。

為了杜絕因經紀人的個人操守問題，而造成消費者的財物損失，陳賜傑分享，永慶房屋開發出四大誠實科技，來保障消費者購售屋權益，第一，永慶房屋建置「投機客資料庫」，列管高達七千筆投機客名單，拒絕往來，保護消費者不會因為投機客而賤賣房產，或是以過高行情購入房屋。

第二，永慶房屋提供消費者的「誠實房價報告書」，其中的實價登錄資訊均由系統統一提供，杜絕經紀人自行挑選成交行情的可能性。也因此，不管消費者是買方還是賣方，或是去任何一家永慶房屋直營門店，所取得的實價登錄資訊皆為一致。陳賜傑更補充，永慶房屋經紀人還會在實價登錄資訊上面簽名，以示負責。

運用大數據 助民眾掌握房市短期交易狀況

永慶房屋更透過大數據分析，推出第三和第四項誠實科技，分別為「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」，提醒購屋民眾和屋主近兩年內房市投機炒作現象，以及高額價差。使消費者掌握區域內房市短期交易的狀況，協助消費者避免因房市短期交易現象而造成高額房價損失。

陳賜傑表示，永慶房屋「先誠實再成交」的企業理念，不僅落實到經紀人的服務當中，更實踐在消費者購售屋過程中的所有環節。在「誠實科技」的幫助下，消費者不管踏進永慶房屋的哪一間門店、尋求哪一位永慶房屋經紀人的服務，自身權益都能有所保障。永慶房屋會持續以誠實至上的精神，不斷精進服務內容，捍衛消費者的購售屋權益。