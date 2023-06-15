國泰世華銀行與太平洋崇光百貨〈SOGO 百貨〉合作發行聯名卡逾20年，如今雙方鬧分手，可能因此法院相見；SOGO百貨以仲裁聲請，單方面通知國泰於8月15日中止策略聯盟合約，國泰世華證實，80萬張聯名卡友，原在全台遠東SOGO百貨各店所享受之刷卡消費優惠將於8月16日停止，不過，國泰世華銀不服，已向法院提出撤銷仲裁訴訟與假處分。

為了延續卡友權益，國泰世華銀行資深副總鄭有欽表示，國泰世華將於7月起陸續換發CUBE卡予SOGO聯名卡卡友，已有CUBE卡的聯名卡卡友則不另外換發，CUBE卡提供國內百貨刷卡消費享3%小樹點回饋無上限之優惠；至於聯名卡合約是否中斷，國泰世華將交法院做最後仲裁。

國泰世華自2001年與SOGO集團開啟策略聯盟合作，並簽訂策略聯盟合約，獨家發行聯名卡，為當時國內首創第一張百貨聯名卡，首年發卡即達70萬卡；針對SOGO百貨決定單方面終止合約，國泰世華已向法院提出救濟，以爭取延續合約並維護卡友權益。惟因截至目前為止，法院仍在審理中，雙方合約將可能於2023年8月15日終止。

鄭有欽表示，SOGO百貨聯名卡一直是卡友喜愛的百貨通路之一，國泰世華多年來持續投入行銷資源，提供百貨客戶良好的消費體驗，除了曾締造80萬卡的佳績，國泰世華全卡友在SOGO百貨的消費動能也很強勁，以2022年來說，消費金額較前1年成長逾50%。

雖然目前還在訴訟期間，鄭有欽表示，保障卡友的權益是最優先考量的項目，因此，國泰世華將於7月起陸續進行CUBE卡換發作業，行銷資源的投入也不會因此中斷，希望能持續提供卡友優質的百貨刷卡服務。