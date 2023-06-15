房仲龍頭「永慶房屋」自3月起舉辦《第八屆永慶盃籃球賽》，由近400名同仁組成21支隊伍角逐冠軍。昨日(6/14)更找來各隊得分好手組成「永慶明星隊」PK大專籃球強隊「世新猛虎」，舉辦友誼賽切磋球技！

以球會友 永慶房屋X世新男籃友誼再深化

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，世新男籃年年在UBA繳獲佳績，除了每個球員球技精湛外，「團結、合作、堅持」也是非常重要的原因。與講求團隊合作的永慶房屋企業文化不謀而合，彼此以球會友，相互見識世新的團結力與永慶團隊拚勁，期待未來無論是永慶或是世新，都能持續超越巔峰、勢不可擋！

世新大學副校長楊盛昱也到場為友誼賽加油鼓勵，他表示，籃球場上有許多交鋒機會，可以促進彼此深入交流，很開心能參與這樣的活動，增進永慶房屋與世新大學的友好關係。也感謝永慶連續三年對世新男籃的支持，世新也有許多畢業校友都在永慶任職，今天不叫比賽，而是自己人相見歡！

永慶房屋與世新男籃舉辦友誼賽切磋球技。（圖/永慶房屋提供）

永慶明星隊陣容豪華 展現運動企業實力

代表明星隊出賽的永慶房屋直營店長李紘宇在賽前熱情的分享，身高有190公分的他，從小就是籃球迷！一想到能跟陳將双、張俊生等UBA明星球員在場上對決，最近幾天連工作都特別有幹勁，還有朋友委託他要簽名球。除了期許拿出自己最好的表現，李紘宇也希望能讓世新男籃見識永慶的團隊拚勁，「其實做業績就跟打籃球一樣，都是需要團隊合作互相幫助，才有機會進籃得分。而永慶明星隊的球員，都是多年合作建立起的共戰情誼，這場必賽勝負還不好說呢！」

另一位永慶明星隊成員、永慶房屋直營店長陳文豪實力也不容小覷，大學時曾是體保生的他，也在本場友誼賽擔任跳球手，展現驚人爆發力。陳文豪表示，沒想到進了職場還能繼續打球，真的很熱血。

永慶房屋直營店長陳文豪大學時曾是體保生，展現爆發力，在球場上PK世新男籃球員庫克。（圖/永慶房屋提供）

永慶明星開場領先 燃起「双生」鬥志

面對來勢洶洶的永慶明星隊，世新男籃不放水、火力全開拿下最終勝利，派出最強新人「双生連線」及外籍球員庫克應戰。陳將双分享，永慶明星隊表現超乎預期，比賽剛開始就被投進三分球，真的有嚇到，球員在進攻及防守有觀念，看得出來「平常真的有在練」！期待未來還有機會，能跟永慶明星隊切磋對決。

除了陳將双表明「必須拿出實力對打」，張俊生也向永慶明星隊給出超過滿分的高評價！張俊生表示，「永慶明星隊很擅長從外圍進攻，像77號的余侑澧店長，ㄧ上場就投進滿多三分球，沒想過他們能打這麼好，我在場上真的有感受到永慶拚勁精神，是一場好比賽！」

永慶推彈性工時 落實「聰明工作」理念

人才一直都是永慶飛躍成長的關鍵之一，而永不言棄的拚戰精神，更是永慶領先同業的致勝關鍵！永慶房屋希望員工在收穫高薪的同時，也能兼顧個人生活，每年舉辦永慶盃籃球、羽球與壘球「三大運動賽事」及健走競賽，鼓勵員工「聰明工作、健康生活」，從年頭到年尾都有不同的運動活動可以參加，成為台灣首家獲頒《運動企業認證》的房仲品牌，且年年獲證從未中斷。

永慶還有「彈性工作八小時」福利制度，讓員工可選擇早上九點、十點或下午一點上班，因應現代人照顧家庭、重視生活品質的需求，提供更具包容力的彈性職場。同時，永慶也不斷優化數位工具，提高工作效率，為經紀人有感降低工時。

業務新人保障「5萬X12個月」挺高薪就業

2023年永慶房屋持續擴張版圖、徵才不中斷，提供2023年底前報到的業務新人「5萬元X12個月」保障收入，不需房產經驗也不用綁約，還有「一對一師徒制」培訓，幫助新進同仁快速上手業務工作。新人保障期過後每月還有36K，與一般傳統業務沒底薪不同，且在永慶有明確晉升制度，升越多底薪加越高！據永慶內部統計，任職1年以上經紀人平均薪獎月收近9萬，歡迎求職者加入永慶拚高薪、收穫幸福薪人生。

陳將双(圖左)分享，永慶明星隊表現超乎預期，比賽剛開始就被投進三分球，所以他也有拿出實力跟明星隊對打。（圖/永慶房屋提供）