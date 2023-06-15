女星黃云歆昨發長文指控，10年前上許傑輝的表演課時，被要求襯衫不穿bra、穿馬甲、丁字褲，還拿巧克力在她胸前問她能否夾住，諸多行為讓她不舒服，所幸小嫻上前打斷對話，即時解救黃云歆，小嫻暖舉被讚是真女神，而小嫻今（15日）則發文寫下：「勇敢的女孩會一直發光」，網友看了都感動不已。

黃云歆發文指控，許傑輝10年前指導舞台劇《台灣舞孃》時，被要求交「性感作業」，還要襯衫不穿bra、穿馬甲、丁字褲，讓黃云歆很害怕，所幸小嫻上前打斷對話解救，小嫻事後打電話關心、安慰黃云歆，「小嫻教我，直接告訴他，我請家長帶我買性感內衣，家長很生氣問我為什麼要穿這麼暴露？把暗地裡的事情攤在陽光下，他就不能傷害我。」

小嫻事後在黃云歆發文留言：「妳好勇敢，好心疼妳當時承受的壓力和恐懼，希未來的孩子們在職場上不要有這些遭遇」，心疼她的遭遇，網友感謝小嫻挺身而出：「當下那幾句話一定成了被害者很重要的浮木，謝謝你挺身而出」、「小嫻好善良，不冷眼旁觀也不怕得罪別人，勇敢站出來、好感動」、「小嫻好有智慧」，讚小嫻是真女神。

小嫻被讚是真女神。（圖／黃云歆臉書）

小嫻一早轉發《台灣舞孃》另一位性騷擾受害者限時動態，臉書發文也意有所指寫下：「勇敢的女孩會一直發光」，網友則紛紛留言：「妳真的好棒 很勇敢！女神」、「謝謝小嫻見義勇為，為勇敢的女性點讚」、「謝謝小嫻發聲，保護更多的女孩免於受到傷害騷擾，正義必勝」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。