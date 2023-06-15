職訓就服中心主任梁偉玲（中）表示，研習營提供青少年職涯探索，求職資訊、履歷撰寫、模擬面試等課程，歡迎青年朋友踴躍參加。（張毓翎攝）

為協助青少年做好職涯分析和就業準備，台南市政府勞工局將舉辦3天2夜的青少年職涯規劃研習營，提供80個名額，招收18歲至29歲設籍台南或就讀台南轄內學校的學生，活動全程免費，即日起開始接受報名。

台南市職訓就服中心今年舉辦2個梯次的青少年職涯規劃研習營，分別於7月5日至7月7日及8月2日至8月4日在台南老爺行旅辦理，用營隊的方式，協助青少年釐清個人職涯方向，提前規畫未來職涯藍圖。

當中結合CPAS職業適性診斷測驗，幫助學員認識自我優、劣勢、職場所需具備能力、態度及個人適性工作；另課程中，更導入履歷撰寫、面試模擬及溝通技巧等主題，透過實作與模擬情境來增進個人求職能量，讓青少年能提早做好進入職場前的準備。

職訓就服中心主任梁偉玲說，青少年職涯規劃研習營除了2年前因新冠肺炎疫情停辦，自2015年起幾乎年年舉辦，且招收名額也逐年增加，因活動不收任何費用，報名都很踴躍，今年在中央經費支持下，投入90至100萬元舉辦研習營；因為過去有不少學員反映，希望能再增加名額，因此今年擴大至80人，額滿截止。

梁偉玲提到，過去做意見回饋調查，學員滿意度通常都高達90％以上，而且有想轉系的大學生或是對未來迷惘的年輕人，都表示參加研習營後獲益良多。而隨著6月畢業季來臨，陸續有許多畢業新鮮人會邁入職場，研習營提供青少年職涯探索，求職資訊、履歷撰寫、模擬面試等課程，歡迎青年朋友踴躍參加。