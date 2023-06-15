17家主要音樂出版商在美國田納西州納希維爾（Nashville）向聯邦法院提起訴訟，指控推特（Twitter）允許用戶在其平台上發布未經授權的音樂，侵犯近1700首音樂作品版權。

綜合法新社和路透社報導，美國國家音樂出版商協會（NMPA）及其成員，包括索尼音樂發行（Sony Music Publishing）、BMG版權管理公司（BMG Rights Management）和環球音樂出版集團（Universal Music Publishing Group）在訴狀中主張，社群媒體公司推特應為每件遭侵權作品支付高達15萬美元賠償金，尋求賠償超過2.5億美元。

國家音樂出版商協會會長伊茲瑞萊特（David Israelite）在聲明中表示：「推特是唯一一個完全拒絕為其服務中使用的數百萬首歌曲獲得授權的最大社群媒體平台。」

根據訴狀，推特「經常忽視」用戶發的推文中含有未授權音樂這種一再侵權的行為。出版商表示，推特鼓勵用戶侵權，因為這會提高參與度和廣告收入，但對有支付音樂授權費的平台造成「不公平的優勢」。

訴狀指出，馬斯克（Elon Musk）去年底以440億美元收購推特後，推特對版權投訴的處理方式仍未改善，「推特在與這項事務有關的內部作業混亂不堪」。

推特負責信任與安全事務主管爾溫（Ella Irwin）本月初證實她已辭職，但沒有公開原因。

億萬富豪馬斯克買下推特後減少內容審核，基本上允許在推特發布法律許可的任何內容。在此之後，爾溫已經是第2位求去的信任與安全事務主管。

推特自馬斯克接手後，爭議連連。他除了解僱大部分員工，還恢復先前一些遭停權的帳號、將記者推特帳號停權，並對以前免費的服務收費。

訴狀指出：「推特拒絕阻止猖獗的版權音樂侵權行為…因為它知道，如果推特允許此類侵權行為，推特平台會更受歡迎、賺進更多錢。」