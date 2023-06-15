印度氣象局（IMD）稱，比頗傑正以每小時6公里的速度，向印度古茶拉底省（Gujarat）曼德維（Mandvi）和巴基斯坦大城喀拉蚩（Karachi）之間的海岸地帶前進，預料下午4時至5時（台北時間下午6時30分至7時30分）之間挾強風暴雨登陸。

比頗傑的威力略有減弱，最大持續風速預測為每小時115至125公里，陣風可達每小時140公里，但下午可能增強，阿拉伯海東北部海象將極為惡劣。

古茶拉底省距海岸10公里範圍內約120座村莊的居民已經疏散，大約7萬4000人。印度災難回應單位、道路及住宅維護部門以及電力部門已成立500多支小組待命。

「今日印度」（India Today）電視台畫面顯示，沿海村莊有樹木被強風連根拔起，海浪也約有2至3公尺高。

在比頗傑侵襲範圍內的港口，船隻全部禁止出海直到明天，部分地區的火車已停駛，古茶拉底省兩座印度教聖寺暫停對外開放，以免外地朝聖者冒險前往。

這將是繼2021年5月的強烈氣旋陶特（Tauktae）之後，第2個撲向印度西岸的強烈氣旋。

另一方面，巴基斯坦信德省（Sindh）省長辦公室稱，救災單位已設立39座臨時收容所，疏散6萬7000多人，每處都將提供伙食並安排護理人員。

當地官員表示，由於村民對臨時收容所的生活條件存疑，因此不願前往，但視比頗傑登陸後的災情而定，高風險地區仍會有更多居民被強制疏散。（編輯：韋樞）1120615