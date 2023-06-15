周曉蘭說，為抑制通膨，自去年3月以來，聯準會已連續升息10次，通膨確實已有降溫跡象，但穩健的勞動市場導致服務通膨降溫緩慢，拖累核心通膨降溫的速度，預估通膨數據仍是左右聯準會升息幅度的關鍵，必要時刻也將會給最後一擊，以避免出現1970年代通膨再度復發的情況。

根據會後點陣圖預測，今年可能還有2碼升息空間，但聯準會主席鮑爾提及，經濟面臨家庭與企業信貸條件收緊，對經濟活動與通膨造成壓力，也不排除可能只再升一次，並再次重申，現階段要談論降息，仍為時過早。

展望後市，周曉蘭表示，信貸壓力已造成景氣走緩，甚至有可能出現短暫衰退情境，進而影響企業營運與獲利狀況，將牽動股債表現，其中美債的震盪區間會較大，未來3至6個月，利率將處高原期，而利差型債券兼具高殖利率與評價面的投資優勢，仍具一定的吸引力，惟景氣走勢及財報表現分歧，建議投資人仍以投資等級債作為配置首選，能適度承受風險者，則可布局非投等債。