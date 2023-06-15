高爾宣11月11日將登臺北流行音樂中心開唱。（KKLIVE X 龍大謝音樂提供）

高爾宣昨（14日）歡度26歲生日，同時宣布11月11日將在台北流行音樂中心舉辦演唱會，出道5年就站上指標性舞台，對高爾宣極具意義，他直呼：「許願成功！距離上次開演唱會已經過4年了，終於有時間可以好好規劃一場演唱會，自己很期待，而且應該比粉絲都還期待。」是他送給自己也是送給歌迷最好的生日禮物。

生日宣布開唱喜訊堪稱雙喜臨門，把首攻北流選在「1111」這個好日子的高爾宣，盼博得各方面都能「一飛衝天」的好兆頭，不過他自己本人對於票房保持平常心，表示：「只想把演唱會做好，賣票這方面就交給專業人士，所以沒什麼壓力！」透露已開始著手規劃演唱會藍圖，「目前正照著計畫進行中，很期待屆時能順利實踐腦裡的畫面」。

值得一提的是，1111正好是單身者的節日「光棍節」，逢光棍節開唱的他決定在演唱會上當起「一日月老」，更不藏私地把願望分給買票進場的單身男女，他說：「希望來看演唱的人聽完都可以帶一個伴回家！」儘管目前感情穩定，被問到先前單身時如何過光棍節？高爾宣直言：「單身的時候無論光棍節或是情人節都是跟朋友窩在一塊玩電腦，先互相當對方的伴相互取暖，跟朋友聚在一起有時候會比跟另一半在一起更好玩。」

除了大方分享生日願望、要送給單身買票的粉絲們外，高爾宣也許下「放大假陪家人」的生日願望，為此他特別將生日前後2天空下來跟家人相聚外，並跟公司「預支」的一個禮拜的假期來趟海島之旅，「把這個難得的假期當成犒賞自己的禮物，希望能可以好好地放鬆身心，七月之後就要開始瘋狂籌備演唱會」，喜上加喜的高爾宣不忘跟歌迷預告：「新專輯也正在籌備中，希望一切都順利。」