《台美21世紀貿易倡議》行政院堅持不送立法院審查引發爭議，蔡英文總統今天接見由美國前副國安顧問博明率領的智庫訪團，強調會在該倡議的良好基礎上，繼續探尋台美更多合作的機會。博明則建議台灣「嚇阻遠比戰爭更有用」，可採用一堆低成本機動、致命的小型武器。

美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）軍事安全專家交流團今天由基金會中國計畫主席博明 率領，赴總統府拜會蔡英文。

總統蔡英文15日在總統府接見美國前副國家安全顧問博明。（總統府提供）

蔡英文致詞時表示，現在，「台灣」是國際社會的關鍵字，台海和平穩定更是維持國際秩序的重要關鍵。尤其，我們正面臨威權主義的持續擴張，這也對全球民主帶來威脅。

她說，台灣位處在民主防線的最前緣，過去幾年來，不斷提升自我防衛能力，確保國家安全；也持續透過各種機制，和理念相近的夥伴深化合作。以全球合作暨訓練架構（GCTF）為例，這就是我們和民主國家交流的重要平台。

蔡英文表示，這個月初「台美21世紀貿易倡議」完成首批協定的簽署，這是過去40多年來，台美結構最完整的貿易協定。我們也會在這個良好基礎上，繼續探尋更多合作的機會，希望與國際共同建立起具有韌性的民主陣線，讓全球供應鏈更加安全，並一起創造經濟繁榮。

她強調，台灣是國際社會一股良善的力量，將繼續努力，為區域和平、繁榮更盡一分心力。期待與訪團的交流有好的討論。

博明以中文致詞，首先對台灣的美麗風光、可口食物，以及熱情和善良的人民讚不絕口。他說，訪成員來自美國和以色列的退伍軍人及國安人員，此次來訪主要希望與台灣政府官員、軍官及民眾分享交流，以謙卑的精神向台灣學習，並盡可能提供幫助。

他說，此行與大家進行詳細討論，分析民主國家可以從侵略者最近在中東和歐洲發動的戰爭中，記取哪些教訓。烏克蘭為台灣提供了一個重要的啟示，就是「嚇阻遠比戰爭更有用」。

但要如何才能保持有效的嚇阻，並維持台灣的和平與繁榮？他希望與大家分享一個公式，就是「能力乘以決心」。能力是包括可負擔、用於不對稱作戰的導彈，進行務實的訓練，擬定聰明的戰術，簡而言之，就是一大堆低成本的機動、分散、精準、致命的小型武器。

博明進一步說明，決心是指勇氣、信心和戰鬥意志的結合，烏克蘭士兵及公民每天都在戰場上展現這些品質。如何在和平時期展示決心，以色列可以提供一些啟發。

他說，以色列人口不到台灣的一半，也沒有台灣的海洋和山脈做為天然屏障，然而，過去50年來，以色列贏得每一場戰爭，阻止了敵人的入侵，儘管面對的是伊朗這樣數量上佔優勢，並擁有先進技術。

根據此行他們所瞭解的情況，即使面對中共的軍事威脅，他們相信台灣在其他民主國家的堅定支援下，正在凝聚維護和平與安全的力量。

他說，在以色列，青年不分男女都必須服義務兵役，在以色列社會這是一件受到高度尊敬的事，需透過激烈競爭才能進入最菁英的單位服役，「就像美國人競爭進入常春藤盟校一樣」。在服兵役的過程中，士兵們獲得領導能力和專業技術的提升，進而推動以色列的經濟，也讓科技產業更加繁榮。

總統蔡英文15日在總統府接見美國前副國家安全顧問博明。（總統府提供）

博明也肯定台灣政府透過將義務役役期恢復至一年等政策，重振國民服役的文化。他認為，台灣正在邁出關鍵的一步，建構一個更具有嚇阻力的文化及社會生態體系，確保台灣始終是自由民主社會前線的守護者。