行政院推動公共運輸通勤月票即將上路實施，其中包含苗栗縣政府與鄰近縣市積極研商合作，與台中市、彰化縣及南投縣政府共同規畫「中彰投苗生活圈通勤月票」推動方案，苗栗縣台灣鐵路局車站7月1日起開賣，縣府提醒通勤族多多利用。

縣府工務處表示，苗栗縣民眾可以購買中彰投苗定期票999元，提供中彰投苗境內的台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及台中捷運等交通工具，讓民眾自由選擇搭配搭乘，努力減輕民眾交通負擔，也鼓勵搭乘大眾運輸。

工務處指出，中彰投苗定期票7月1日全面上線使用，苗栗縣民可到苗栗縣境內台鐵車站、各鄉鎮市公所、苗栗客運頭份總站、縣府第2辦公大樓YouBike微笑單車苗栗服務中心購買。如果是苗栗縣到台中市就學學生，可以直接綁定台中交通卡購買中彰投苗定期票699元，更加優惠。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，中彰投苗生活通勤月票，對苗栗縣通勤族上下班、上下課或觀光旅遊的人都是一大福音，她也舉例搭乘台鐵從台中到苗栗，來回一個月大概就要2000多元，甚至要將近3000元，但在中彰投苗生活圈通勤月票方案，每個月不用1千元，不管對於通勤的上班族、學生或觀光客來說，都能夠節省好幾千元的交通費用。

另外，為提供往北通勤通學民眾便利服務，苗栗縣政府也與桃園市、新竹市、新竹縣政府共同規畫「桃竹竹苗生活圈通勤月票」推動方案，目前已提案至中央爭取補助。未來預期可大幅減輕通勤族的負擔，減少民眾使用私人運具次數，提升公共運輸量並降低交通事故。