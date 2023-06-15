Jays P José Berríos improved to 10-0 his career against the Orioles with his win tonight.



That's tied for the 3rd-most wins without a loss vs a single opponent over the last 80 years (Randy Johnson 13-0 vs Cubs; Clayton Kershaw 11-0 vs Mets; Bill Gullickson 10-0 vs Mariners). pic.twitter.com/Z9z5kQ7qGu — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 15, 2023

投打只要交手次數越多，投手球路或者配球模式更容易被對方摸透，藍鳥先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）卻不吃這一套，他今（15）天登板面對金鶯力繳7.2局無失分，率藍鳥以3比1取勝，貝里歐斯拿下生涯對戰金鶯的第10勝且從未吞敗，寫下了大聯盟罕見紀錄。

金鶯賽前氣勢如虹，狂奪近期5連勝，持續追擊美聯東區龍頭光芒，但仍無法突破對戰始終苦手的貝里歐斯，金鶯直到7局下半，才由羅許曼（Adley Rutschman）敲出全隊首支安打，貝里歐斯全場送出5次三振，被敲3支安打、2記四死球（1觸身），持續發揮對決金鶯的宰制力。

貝里歐斯去年陷入低谷，自責分率5.23為個人單季最高，本季首場先發更是遭到皇家打下8分吞敗，但進入球季中段後開始回穩，拿下並列隊上最高的7勝（4敗），自責分率3.28僅次於高斯曼（Kevin Gausman）。貝里歐斯生涯出戰金鶯握有10勝0負、自責分率2.66，由於兩隊同在美聯東區，未來交手次數會越來越多。值得一提的是，貝里歐斯過去碰上現任東家藍鳥也是頗有心得，登板3場投19.2局只掉1分，自責分率0.46。

根據美媒《ESPN Stats and Info》推特，貝里歐斯寫下對戰單一球隊勝投第3多、且沒有吞下敗投的紀錄，追平格里克森（Bill Gullickson）對陣水手的10勝，僅次於柯蕭（Clayton Kershaw）交手大都會的11勝（持續中）以及名人堂左投藍迪強生（Randy Johnson）面對小熊的13勝。