615警察節，新北市長侯友宜今與戰警、警大同學們齊聚一堂，欣賞《打死不退》影片闡。侯友宜承諾，當選總統，將全力推動公務體系的改革，因應物價上漲，將最高年功俸做動態調整，並修正加班時數天花板，以終結公務員的職場過勞，全面升級警、消等基層公務員的軟硬體設備。

侯友宜表示，他當年在警政署長任內與許多同仁努力推動《警察人員管理條例》修法，將基層員警的最高年功俸從450元提高到500元，迄今已16年，隨著物價波動，勢必要重新檢討。除此之外，年金改革也到了5年檢討時間，亦應該進行討論，讓軍公教的退休生活獲得應有的保障。

侯友宜也提出具體承諾，如果當選總統，將全力推動公務體系的改革，包括因應物價將最高年功俸做動態調整、修正加班時數天花板終結公務員的職場過勞、檢討警察執法用槍的相關法規、全面提升警消等基層公務員的軟硬體設備等，讓基層同仁在生活及執法上無後顧之憂。

另針對行政院日前釋出消息，研議保二總隊將採軍事訓練，未來恐造成軍警不分，更可能使台灣陷入戰爭的危機，侯友宜競選工作室，也要求賴清德，正視此政策可能帶來的問題，清楚說明：「警察與軍人，你是否能分清楚？決戰境外或巷弄焦土戰，你選擇哪個？和平與戰爭，你要讓台灣往哪走」，不要到了警察節才會想到警察。