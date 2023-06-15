影》自爆遭媒體人性騷擾 議員陳芳盈召開記者會說明

日前公開指控媒體人朱凱翔曾性騷，當面連續問數次「能跟你打X嗎」的雲林縣議員陳芳盈，今（15）日召開記者會表示，她已看穿朱的態度，就是要等風頭過去後復出，並爆料就她所知，就已有超過10人曾被朱騷擾。

陳芳盈表示，「宅神」朱學恒性騷國民黨台北市議員鍾沛君後，宣布退出直播圈與政論圈，但朱凱翔卻只是躲起來，而身為性騷被害者的她，卻要持續收到對方的網軍與支持者霸凌，「我已經看穿他的態度了，他就是想要等風頭過去，然後復出直播、復出政論節目，他只要過了這關，就可以伸出他的鹹豬手，繼續去騷擾其他女生」。

「我知道我的勇敢可能就跟螳臂擋車一樣！」陳芳盈說，她已用了最大的力氣來揭發朱凱翔是性騷慣犯，但她知道即使用力喊也很難改變社會現實面，不過若等到時間過去，朱又重開直播、重上政論節目，繼續大言不慚地批評時事，甚至繼續用他的影響力騷擾其他女生，那會是這個社會的悲哀。

針對媒體詢問目前掌握多少名被害者，陳芳盈爆料光她確認的就有超過10人受害，但因為有些人不方便站出來，因此不談詳細數據，「但至少一定有10個人」。

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