桃園市龜山工業區日前某公司員工突然失去心跳、呼吸倒下，旁邊同事立即上前實施CPR，經大林消防分隊救護車接手急救送醫後，成功挽回生命。同事回想當時見狀很緊張，幸好公司曾由他辦理CPR的訓練，加上消防局值勤員DACPR（線上指導心肺復甦術），讓他勇於實施CPR救了同事一命；該名同事康復後返回職場，開心到消防隊感謝救命恩人。

該名倒下員工也是公司的防火管理人，平常除了推動防火管理及自衛消防編組外，也辦理CPR的訓練，沒想到因此讓同事救了自己一命。大林消防分隊高級救護技術員戴志桓回憶，到達現場已經有員工在實施CPR，接手後於現場實施高級心臟救命術、使用AED（自動體外心臟去顫器）電擊3次，並施打骨針及給予急救藥物，及早串起生命之鏈成功救回患者寶貴生命，坦言若不是有同事立即CPR，可能也難以急救成功。另名高級救護技術員林立軒也感謝有人願意實施CPR，現在很多民眾很擔心救人反被告，但是依「緊急醫療救護法」救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施，適用民法、刑法緊急避難免責規定。呼籲若有人需要CPR可放心去做，不用擔心被告。

大林消防分隊長黃章瑋表示，桃園市DACPR執行率連續3年全國第一，民眾學習CPR後若忘記流程，可依派遣員的引導實施CPR操作；謹記急救口訣為「叫、叫、壓、電」：一是「叫」醒患者，確認意識及呼吸；二是「叫」人打119求救並拿取AED；三為按「壓」胸部進行CPR；四是將AED電擊片依指示貼上並執行「電」擊。各消防分隊也有提供CPR教育訓練，民眾有需求亦可電洽詢問。