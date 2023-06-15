林憲銘強調，今年總體經濟不樂觀，地緣政治衝突也沒有降低，緯創在地緣衝突的夾縫中或前端，壓力特別大，對全球布局會比以前更積極、更努力，需要更多人才。

他說，現在製造業人才有斷層，台灣的製造業在全球位置很強，他期望台灣的ICT資通訊產業可以變成全世界不可或缺、不可取代的力量。ICT產業的布局，已經不是「台灣+1」，而是「台灣+N」，不只緯創，同業也做得很不錯。

林憲銘認為，現在不應該再談什麼是代工廠，緯創所處的其實是一個技術服務產業，從設計到製造，再加上服務，緯創還做很多回收事業，整個循環已經代表未來產業的新面貌。緯創不只在一個地方服務客戶，在全世界每個地方都可以服務，複雜度比以前增加很多倍，這也是台灣產業共同努力的方向。

林憲銘說，台灣公司過去在複雜的國際環境下，都可以挺得過來，這幾年台灣ICT產業沒人賠錢，只是賺多或賺少，都在往前走，甚至有些是大步走。台灣廠商加起來的共同布局，幾乎涵蓋全世界主要市場，「要拔掉我們這方面的能力和實力，恐怕不是那麼容易。」

他引述緯創內部統計指出，ICT產業包含比較下游的製造，全球市場規模大約6000億美元（約新台幣18.5兆元），台灣占4000多億美元、將近7成，這是很大的比例，不應該被忽視，也不應該被定位那麼低，雖然毛利率不是很高，可是只要週轉快、週轉好的話，「大家都可以賺到錢」。

林憲銘認為，現在重點是怎麼讓產業的附加價值再提高，回到合理的本益比，早期電子產業本益比大概都在20倍上下，如果到30或40倍真的超高，他認為合理範圍介於10到20倍。

媒體追問台灣電子製造業7成市占率能否往上提升，林憲銘直言確實有機會，歐美廠商現在比較走利基市場，主流市場與台灣競爭的廠商，在中國有3家比較大，也很努力、很積極，但台灣畢竟國際化經驗比較多，還是有機會走在前面，還有一定的領先時間。

媒體詢問，緯創印度廠已經由塔塔集團收購，緯創滿手現金是否有其他規劃；林憲銘低調回應，「所有還沒定案的議題，都不在我們討論範圍之內。」

針對緯創日前關閉中國泰州廠及昆山廠，林憲銘解釋，整個產能本來就需要調節，其實所有動作都是因應客戶要求，「客戶希望我們從哪裡交貨、從哪裡給他貨，我們當然必須跟客戶配合。」

他強調，緯創的客戶都是國際性客戶，有他們的主觀看法與布局，緯創會配合客戶布局、以客戶為尊。