出道30年的許傑輝捲入性騷擾疑雲，繼女星黃云歆昨（14日）爆料許傑輝10年前指導舞台劇時，要求她繳交「性感作業」、「乳溝夾巧克力」，她感謝當時目擊者小嫻（黃瑜嫻）機警的帶她離開現場，還教她如何應對。事實上，小嫻過去也曾在錄製綜藝節目時被「襲胸」吃豆腐。

小嫻透露，過去錄製節目時，曾遇到對方故意將手貼近她的胸部，「我可以分辨出故意還是不小心，若對方太多次就是故意，我會避開對方」；她也曾遇到對方眼神在她身上游移的情況，她說她會當下質問對方「你在看哪裡？」讓對方退縮。小嫻表示遇到性騷擾或是任何不舒服的事情，都該直接將事件公開，「所有黑暗就是見光死，拿出來給太陽曬，就會蒸發。」

黃云歆昨在社群分享10年前的不堪回億，小嫻也親自留言鼓勵黃云歆，「妳好勇敢！好心疼妳當時承受的壓力和恐懼，希望未來的孩子們在職場上不要有這些遭遇」，不少網友都感謝小嫻的當年的善良、勇敢和幫助，並稱呼她為正義女神。

當年也參與演出《臺灣舞孃》的中信兄弟的啦啦隊成員短今，今（15日）凌晨也在限動寫下10年前被許傑輝性騷擾的遭遇。她說，當時許傑輝要求她在2人獨處的小房間換上馬甲，以為是試鏡工作的她信任後並照做，不料卻被對方性騷擾，「他說你的胸部好像豆腐喔，是假的嗎？我很尷尬地回答不是，接著他說可以摸摸看嗎？我整個石化在原地，完全不知道怎麼處理...只能讓導演得逞了。」她再表示，劇團演出結束後，許傑輝又以表演訓練為由，傳訊要求她傳性感自拍照。

針對近日的性騷擾風波，許傑輝稍早在臉書宣布退出演藝圈，「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」

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