外來種斑腿樹蛙2006年入侵台灣，會排擠甚至吃掉原生蛙類蝌蚪，嚴重影響生態，4至9月是該蛙種繁殖期高峰，近期桃園市楊梅區傳出不少民眾發現疑似斑腿樹蛙卵泡，市府農業局指出，每年編列經費移除計畫目標1000隻，今年擴大在大溪、楊梅、龍潭等6處熱點執行移除工作，截至目前已移除510隻、卵泡141窩。

農業局指出，斑腿樹蛙原生於大陸、香港及中南半島等地，2006年被引入台灣，外來種的入侵，對本土蛙類尤其是棲地相似的布氏樹蛙生存造成威脅，4至9月是該蛙種繁殖期高峰，雄蛙常聚集在水域附近發出「嘎嘎嘎」鳴叫吸引雌蛙，交配後產下圓形狀卵塊，常黏在岸邊、樹上或水桶壁上，不僅繁殖力強，蝌蚪更可在汙濁或低溶氧水池中生存，適應力遠優於原生蛙種。

由於斑腿樹娃與布氏樹蛙外觀和棲地生態極為相似，不少民眾擔心會誤除本土原生種，農業局說，斑腿樹蛙特徵為指間有微蹼吸盤發達，背部花紋多為「X」、「又」形狀，少數有縱條紋，股部內側及大腿內側有網狀斑，若發現斑腿樹蛙可徒手捕捉，並放入塑膠袋冷凍數天後就地掩埋，並通報桃園市野鳥學會或農業局。

農業局也說，去年在龍潭、龜山、楊梅及桃園區執行熱點移除工作，共移除1005隻、卵泡171窩，今年經費65萬元執行生物多樣性保育及入侵種移除，擴大增加大溪及八德區，因每個卵泡約有300至700顆卵粒繁殖力驚人，建議民眾應盡速移除，並加強整理及改善環境，保護台灣原生種，先觀察再通報。