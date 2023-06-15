一名25歲女子去年腎功能仍佳，短短1年後，腎功能明顯下降、如同60歲的人，原來是因女子因為工作忙而少運動，且常吃零食來紓解工作壓力，因而暴肥10公斤。之後，女子改為早起運動、停吃零食，3個月後瘦了5公斤，腎功能也回復至原來水準。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》表示，上述女子是一名上班族，由於公司每年提供員工免費健檢，去年女子的腎絲球過濾率數值為80分，一年後竟下滑至60分，也就是60歲者的腎臟，女子因而就醫。

該女子對洪永祥坦言，這一年來體重暴增10公斤，因此期間她曾報名健身房，但因下班後疲累，去健身房的次數由原本一周3次，降至2次，後來已不再去。

該女子並表示，因上班壓力大，晚上為了紓緩壓力，常吃零食、消夜，次日晚起床也來不及吃早餐。不良的飲食與生活習慣，讓女子體重在一年內增加10公斤。

因此他建議女子養成每天早上運動的習慣，且此習慣要能連結原本必要的活動，「以該女子而言，她習慣每天早上會早起提供愛犬早餐後，再睡回籠覺。」他因此建議女子，每天早起餵食愛犬早餐後，就喝水、吃健康早餐，再做些運動。

洪永祥表示，女子配合上述建議後，3個月後體重就減少5公斤，腎絲球過濾率也明顯回升到原有水準。