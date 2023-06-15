新北板橋幼兒園餵藥案未解，但近期卻有媒體強調，有檢驗陰性的孩子，有巴比妥鹽64ng、苯二氮平類（BZD）29ng的「殘留」。醫檢師澄清，初步的尿液篩檢，只是了解化學物質的結構與毒物相不相似，低於閾值即為陰性，可排除有毒物的可能。不管是64或29ng，都只是初步篩檢的結果，因會有交叉反應的干擾，要確認是否真的有毒物，得進行質譜分析，如同染疫後得進行基因定序一樣，進行「身分鑑定」，才能知道有無殘留。

醫檢師公會全聯會常務監事高智雄表示，不管是施打或服用藥物，都會在體內代謝，透過尿液排出。尿液的檢測屬於初步篩檢，採免疫法，了解化學物質的結構與毒物相不相似，超過閾值就是陽性，低於閾值則為陰性，可排除體內有毒物的可能。

近期媒體報導，檢驗巴比妥鹽、BZD陰性的孩子，體內有64ng、29ng的「殘留」。對此，高智雄解釋，初步的篩檢只能說明形狀、外表相似，並不能確定有毒物殘留，如同新冠肺炎必須要做基因定序確認病毒株一樣，毒物也需要靠質譜儀來進行身分鑑定。對於毒理專家招名威指出，零檢出才是唯一合理結果，他表示這個說法也沒錯，只是前提是使用質譜分析確認過。北榮職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲也指出，尿液檢測不能證實是否有使用藥物。

高智雄建議，對於檢出64ng、29ng數值的孩子，其實可以透過質譜儀進行進一步的確認。目前國內可做質譜儀的機構不多，集中在北榮、中山醫學大學醫院及法務部，可以尿液、毛髮為檢體。其作法是將檢體加熱、離子化後產生出反應圖譜，重量低的跑得快、重的跑得慢，並與標準品進行比對，看看圖譜是否一致。如已取得標準品，質譜分析只需要3～7天就能得出結果。