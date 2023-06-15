國民黨籍彰化縣議員第三選區當選人施嘉華，因涉及賄選遭關押近5個月，今年4月無保釋回重獲自由，才到議會補宣誓就職沒多久，彰化地院今判決出爐，認施嘉華企圖利用贊助或墊付文宣品費用名義，變相提供同等價的現金以達到期約投票的賄選目的，依⟪選罷法⟫判處有期徒3年2月，褫奪公權3年，另依教唆偽證判處有期徒刑4月。可上訴。

施嘉華與父親施復興在去年11月23日大選前3天遭逮，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，今年1月18日檢方依選罷法起訴，召開續押庭時，施復興及施嘉華父子仍否認犯案，法官認為2人有相當影響力，足以湮滅證據與勾串之虞，因此裁定續押禁見，並禁止通信，遭關押近5個月，今年4月才無保釋回。

判決書指出，施嘉華2018年參選第19屆議員選舉就與父親施復興發放走路工賄選，遭判決當選無效，未料他與其父仍不知悔改，去年參選第20屆議員選舉時，竟不思循民主正軌博取認同，企圖利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏較具地方影響力的鄉鎮民代表或村長候選人。

選舉期間施嘉華贊助價值約5萬5000元的筆、打火機等文宣品給伸港鄉周姓鄉代候選人，施復興則贊助價值約7萬2000元的口罩及1萬500元的文宣筆，分別給要競選和美鎮代的邱姓結拜兄弟與林姓伸港鄉代候選人。

判決書指，施復興父子在法院應訊時均辯稱，選舉期間與村長、鎮代候選人聯合競選，這些文宣品都是他們代購的，且施復興腦部曾開刀，經常忘記事情，加上檢方偵訊時態度兇悍，導致他們記憶力混亂，才會忘記曾向聯合競選者收款等事項。

法官審酌，施復興曾任線西鄉民代表會副主席，施嘉華曾2度當選縣議員，為爭取選區有投票權的人支持施嘉華，變相提供同等價額的現金而賄選的方式，單獨或共同基於對於有投票權的人行求、期約、交付賄賂，而約其一定行使投票權的犯意聯絡，依⟪選罷法⟫判處施嘉華3年2月、施復興3年4月有期徒刑，均褫奪公權3年，可上訴。