每個人談戀愛的方式都不同，有人採放牛吃草，但也有人緊迫盯人，《小鐵星座》運勢專欄分享戀愛中掌控欲最強的前4名星座女，依序是摩羯女、牡羊女、雙魚女、處女女，其中第1名的摩羯女最看重戀人是否願意花時間陪伴她們，因為這樣才能證明對方是否在乎自己。

▍第4名：處女女

處女女追求完美，任何事情都習慣做到最好，而且會要求自己按計劃進行，在感情中也是如此，會把對方的一切都規劃好，對方只要順著她們的意思即可。因為她們打心底覺得自己所做的一切全是對的，會直截了當告訴對方什麼事情可以做，什麼事情不該做。

▍第3名：雙魚女

雙魚女經常給人需要被保護的感覺，但其實她們在戀愛中控制慾是非常強的，隨著雙方交往時間越久，對方越能發現她們心中的控制欲。雙魚女內心渴望浪漫美好的愛情，所以希望對方能出其不意給她們驚喜。她們總是會把想法強加給對方要戀人接受，如果對方想法和她們差距很大，就會感到不愉快。

▍第2名：牡羊女

牡羊女個性單純且非常熱情，似乎看不出來她們在戀愛中的控制欲望，但其實相處久了就知道，她們總是希望戀人能跟著自己步調走，並認為對方就應該要寵著她們，聽她們的話，否則交男朋友就沒有任何意義了。

▍第1名：摩羯女

摩羯女做事穩重踏實，總是理性在前、感性在後，但實際上摩羯女很容易感到孤獨寂寞，在戀愛中她們很看重對方是否願意花時間陪伴，因為這樣能看出是否真的在乎她們，甚至會要求對方必須撥出相處、陪伴的時間。