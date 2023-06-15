新北市板橋私幼疑似餵藥案，衛福部部立台北醫院今公布最新檢驗狀況，與板橋私幼同體系的汐止幼兒園一名幼童「苯二氮平類」（BZD）的殘留量較高。對此，新北市議員廖先翔表示，該家長是透過新北市的綠色通道採檢，因此教育局早有掌握，他呼籲，衛福部盡快說明「為何檢驗出數值，卻給出陰性報告，科學依據是什麼？」

廖先翔說，家長知道孩子檢測出數值，擔心和恐慌是正常的，呼籲衛福部盡快說明相關科學解讀，國人對科學檢驗報告專業性不足，應派人說明，彌平社會恐慌，他也指，副總統賴清德具有醫師背景，又具全國知名度的政治人物，應發揮政治人物在社會的責任，當社會上對醫學檢驗數值有疑慮時，以醫師專業立場儘速說明。

市議員劉美芳針對賴清德競辦質疑回應，她否認是被新北市長侯友宜逼迫道歉。（蔡雯如攝）

另外，市議員劉美芳也針對賴清德競辦質疑回應，她否認是被新北市長侯友宜逼迫道歉，她強調，她單純是因為覺得說錯一句話就要為此負責，敢做敢當，所以才在議場跟全社會大眾紛擾道歉，賴辦牽扯周子瑜的「搖國旗被迫錄影道歉」一事，根本是竹篙鬥菜刀，並稱「我跟周子瑜有什麼關係？」

劉美芳說，她個人覺得要道歉負責任，隔2天就在黨團記者會澄清，7天後也在議場跟社會大眾道歉，反觀民進黨從上到下，黨主席賴清德、立委張宏陸和王定宇，以及各位發言人和議員等不斷造謠抹黑，劉強調「我小小的議員都出來道歉了，你們願不願意，為你們的抹黑、造謠道歉」。

劉美芳表示，若有任何證據證明她4月就接到陳情，麻煩拿出來，誰來罵她都可以，但現在有嗎？她呼籲民進黨敢做敢當，別當抹黑共犯結構，並稱很多老師現在都沒工作，希望民進黨秉持良心良知，別因為選舉就抹黑，跟她一樣出來道歉。

市議員林國春也說，幼兒園案在法律層面上有一分證據說一分話，並牽扯到社維法，劉美芳每天都有行程、選服，很容易忘記時間，但是她有提出證據，證明5月12日接獲陳情，也跟社會大眾道歉，民進黨依社維法移送幾千個民眾，但試問政治人物、官員發訊息時是否有查證，可惜民進黨中央官員不查證就散布訊息，這是不是假消息？

林國春說，他與市議員葉元之要求警察局針對假訊息查辦，因為該案已影響社會、民心，甚至國際對台灣的看法，他希望用最高標準檢驗，移送散布假訊息的民代、黨政幹部。