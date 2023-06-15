高雄旗津渡輪「旗福一號」是亞洲首艘全新電力渡輪，2021年1月起故障，高市議員簡煥宗質疑，閒置2年，卻毫無作為。輪船公司董事長黃淑美說明，由於使用德國原廠電池，該公司倒閉後找不到人維修，經協調台船公司後，斥資千萬汰換動力機組，近期若試航沒問題，就可復航投入營運。

旗津為高雄著名觀光區域，遊客往返交通多半倚賴搭乘渡輪。簡煥宗今質詢時關心旗鼓渡輪營運狀況，旗津渡輪使用率高，但旗福一號從2021年1月故障至今已閒置2年，為何期間毫無作為？

輪船公司董事長黃淑美解釋，旗福一號使用德國原廠電池，但該廠商倒閉導致無法解開相關密碼，因此全面汰換動力設備，今天正好是最後履約日，將進行耐航測施，若無問題將投入營運。

據交通局資料顯示，「旗福一號」全船總長25.2公尺，可承載150名乘客、機車46輛，造價5500萬元，為電力渡輪，由靖海造船廠興建，採用德國BAUMUELLER原廠機電設備，擁有80顆電池，最高速度9節，平均巡航速度6節，可連續行駛4小時。2017年底竣工交車，2018年投入營運。