台南一名駕駛日前在永康火車站附近一處平交道上目擊一名黃衣男子當眾躺在鐵軌上，當時柵欄已放下，火車將從右側通過，該駕駛見狀趕緊衝下車按緊急按鈕，還有其他路人衝進鐵軌把人拉出來，黃衣男被拉出鐵軌後過幾秒，火車就穿過平交道，驚悚畫面曝光引發熱議。

爆料公社曝光畫面，駕駛當時開到一處平交道時，柵欄以緩緩放下，火車將從右方駛過，而前方一名黃衣男子竟在鐵軌處直挺挺站直，過了數秒後就直接躺在鐵軌上，而眼見火車就要駛過，駕駛趕緊衝下車去按緊急停止鈕，另名路上也趕緊上前規勸黃衣男，也揮手向遠處火車示意，但黃衣男仍躺在鐵軌上。

駕駛目擊一名黃衣男子當眾躺在鐵軌上，當時柵欄已放下，火車將從右側通過，該駕駛見狀趕緊衝下車按緊急按鈕，還有其他路人衝進鐵軌把人拉出來。（翻攝自爆料公社）

駕駛目擊一名黃衣男子當眾躺在鐵軌上，當時柵欄已放下，火車將從右側通過，該駕駛見狀趕緊衝下車按緊急按鈕，還有其他路人衝進鐵軌把人拉出來。（翻攝自爆料公社）

黃衣男一度堅持躺在鐵軌上，一名路人索性直接把人拉離鐵軌，最後男子才緩緩走離鐵軌，隨後警車也趕到現場，而過了數秒火車就從平交道出現，千鈞一髮的畫面被行車紀錄器給拍下；原PO發文說「老公早上下班回家在附近的鐵路遇到，他平常是慢好幾拍的人⋯可能這太緊急沒時間思考了」。

其他網友留言「這種是一時鬧脾氣，不是真的想死的，但躺在那真的很白癡」、「你好棒！台積員工（車證）！真心給你一個讚」、「給好心路人一個大大的讚」、「太顯眼了，我的天，想害大眾去收驚」、「救人一命勝造七級浮屠」、「麻煩自己想死不要害到無辜的人」、「妳老公很棒 警察到場也很迅速」、「很明顯他只是想受到關注，不然都嘛選在沒人可以阻止的地方臥軌」。

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