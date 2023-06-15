「＃MeToo」事件持續延燒，57歲的藝人許傑輝接連遭指控性騷，他15日下午在臉書宣布：「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」他正在參與拍攝的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季首當其衝成受災戶，製作人陳慧玲昨天才表示今天劇組因此事件停拍一天，飾演「火寮一哥」的許傑輝戲份先拉掉，今許傑輝宣布退出演藝事業後，陳慧玲無奈表示：「會和公視商量再做決定。」

許傑輝先遭男學生控訴上課要求練習男女「集體做愛」的配音，之後再接連遭黃云歆指控，10年前許傑輝指導舞台劇《臺灣舞孃》時，遭到對方要求交「性感作業」、「巧克力夾乳溝」等，中職啦啦隊女神短今也驚爆曾遭許傑輝性騷，當時許傑輝把她帶到小房間，要求她穿上馬甲，對她說「妳胸部好像豆腐喔，是假的嗎？」開口要求摸看看，「我整個石化在原地，當時我還是大學生，沒有遇過這個事情，完全不知道要如何處理⋯只能讓導演得逞了」。另一名女演員森森也爆出同樣在《臺灣舞孃》後台，不是在教學的狀態下，被他偷襲戳屁眼，事後卻推給教學的名義。

眼見性騷擾指控連環爆、各界譁然並撻伐，許傑輝今宣布「退出演藝事業」暫停所有公開活動，對於他未完成的《婆婆2》拍攝進度，製作人陳慧玲表示，會和公視商量再決定，是否換角或劇本拉掉該角色，她也表示：「具體怎麼做要和公視商量」。

此外，許傑輝也參與公視《地獄里長》演出，劇中飾演宮廟理事長，是看著男主角林哲熹從小長大的長輩，也是第二單元的事件人物，該劇即將於7月8日首播，勢必受到某種程度的牽連。對此，地獄里長劇組表示：「戲劇是一個團隊的工作，因片子仍在加緊後製中，這部分都會謹慎處理。」

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