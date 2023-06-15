基北北桃1200都會通定期票15日開放預購，並於7月1日正式上路。台北捷運提醒，一張卡片只能設定一種定期票，並可於捷運全線600台自動售票加值機，辦理1200定期票預購。並於市政府、西門、台北車站、松山、南港等15車站，加派支援人力，接受民眾洽詢。
北捷表示，一張卡片只能設定一種定期票，民眾可使用未設定任何定期票的悠遊卡，至北捷各車站詢問處或自動售票加值機辦理1200定期票預購。為避免民眾久候，捷運全線超過600台自動售票加值機同步開放預購服務，只要點選「購買都會通」，再將悠遊卡放在感應平台上，便可進入預購畫面。
而為協助民眾輕鬆購票，北捷即起至6月30日的工作日傍晚5時至晚間8時，在淡水、新埔、海山、府中、亞東醫院、板橋、景安、蘆洲、市政府、西門、台北車站、松山、南港、北門、圓山等定期票熱門銷售車站及重要轉乘站，均加派支援人力，穿著黃色背心接受旅客洽詢。
北捷提醒，如果沒有擴大使用範圍需求，1280票卡可沿用至期滿為止，再轉換基北北桃1200都會通定期票。但若沒有第二張票卡，建議7月1日和2日或其他離峰人潮較少的時段，至各捷運站詢問處辦理1280定期票退費，或利用自動售票加值機，點選螢幕上的「1280公共運輸定期票退票」退費。
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