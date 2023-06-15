許多民眾喜歡到好市多採買，也會在臉書社團分享產品，一名網友昨發文表示，這次買的梅花豬肉片很臭，就算醃過仍臭到無法吃，以前曾買過同樣產品沒有這個狀況，直呼「怎麼落差這麼大？」許多網友也表示真的很臭，「以為是自己錯覺」、「買過一次就不敢再買」。

一名網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》社團發文表示，最近買到的梅花豬肉片「臭得要死」，之前買過一次沒有這個狀況，以為撿到寶，沒想到這次竟大踩雷。

原PO表示，烹煮豬肉前有先醃過，竟然還是臭到沒辦法吃，而且這次買的肉都碎碎的，質疑同家公司、同個產品怎麼落差這麼大，「真的跟踩地雷一樣」。

許多買過的會員都有同感「噁心的味道，超級怕」、「我買過一次豬肉，從此不再買了，真的有一個豬味，用了醬料還是有味道」、「好市多豬肉真的很臭，一次買一大盒也沒比較便宜」、「我還以為只有我跟老婆這麼認為，因為每次去還是看到很多人在買。」

不過也有網友表示「買很多次都沒有問題耶」、「從來沒買到有問題的耶，是我運氣比較好嗎」，甚至有人質疑「會不會是有人拿了逛完再放回去的？」